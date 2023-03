Calciomercato Lazio, il rinnovo è arrivato | I dettagli

Cataldi rinnova con la Lazio, è fatta

Finalmente il rinnovo è cosa fatta, Cataldi ha rinnovato con i biancocelesti. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei e riportato da lalaziosiamonoi, il centrocampista si legherà ai colori biancocelesti fino al 2028, firmando un contratto di cinque anni. Le differenze economiche non sono mai state un ostacolo, si sono assottigliate fino a svanire del tutto. Per Danilo non è mai stata una questione di soldi anche se ha comunque ottenuto un aumento di circa 500 mila euro. Adesso percepisce un milione, salirà a 1,5 milioni più bonus.