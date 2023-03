Calciomercato Lazio, retroscena sul terzino: cercato in inverno

Calciomercato Lazio, ancora aperto il discorso Europa

La sconfitta contro l’Az Alkmaar non ci voleva, ma la Lazio è subito pronta a ripartire. La sconfitta subita in casa, non significa che i biancocelesti non possano rimontarla, c’è però un curiosità riguardo il match dell’andata.

Lazio, Kerkez obiettivo invernale

L’autore del gol vittoria contro la Lazio, è stato firmato da Kilos Kerkez. A quanto pare il talento bulgaro è entrato nel mirino dei biancocelesti, che hanno provato a prenderlo nelle sessione invernale. Ora sul giocatore c’è forte l’interesse del Benfica che lo ha individuato come sostituto di Grimaldo, in partenza a parametro zero.