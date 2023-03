Calciomercato Milan, il portoghese ad un passo dalla firma

Adesso il futuro sembra ormai chiaro

Momenti di estrema euforia e soddisfazione sono quelli che in questi giorni sta passando il Milan. La recente vittoria in Champions con il conseguente passaggio ai quarti ha gettato fiducia e grinta all’intera squadra. A farne le spese non una squadra qualunque ma bensì il Tottenham di Kane, Richarlison, Lloris e Perisic. Insomma una squadra di tutto rispetto. Nonostante zero reti segnate e un attacco rossonero piuttosto sterile, la solidità difensiva e un super Maignan hanno reso possibile la qualificazione al turno successivo. Ma forse più di tutte la cosa che maggiormente ha portato tranquillità e certezze è stato l’atteggiamento di Rafael Leao.

Calciomercato Milan, scacciate via le contendenti

E’ vero il portoghese non avrà certamente mostrato la miglior versione di se stesso ma in ogni caso non sono mancati spunti nei quali si sono potute ammirare le sue indiscusse qualità. Specie quando il Tottenham è rimasto in dieci ed ha concesso ampi spazi dove la freccia portoghese ha dato sfoggio delle sue principali abilità. Troppo poco indubbiamente, ma l’attitudine, l’entusiasmo e la grinta sono stati quelli giusti. Caratteristiche queste che pongono delle basi solide per il futuro e lanciano un alert a quelle squadre che volevamo accaparrarsi Leao. Chelsea e Manchester City prime fra tutte. Rafael resterà, d’altronde la sua volontà di proseguire con il Milan non è mai stata un mistero e la società è pronta ad investire ancora su di lui, specie adesso che la Champions entra nel vivo. Il rinnovo sembra ormai scontato.