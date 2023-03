Calciomercato Roma, il centrocampista potrebbe arrivare dalla Serie A | Occhio alla concorrenza

Calciomercato Roma, forte concorrenza per Frattesi

Si sa già da tempo: Davide Frattesi è un obiettivo della Roma. I giallorossi seguono interessati il centrocampista del Sassuolo. Tuttavia, la Roma deve stare molta attenta alla forte concorrenza. Infatti, nelle ultime settimane anche Juventus e Milan avrebbero messo gli occhi sul gioiello del club neroverde, con i bianconeri che sembrano essere addirittura in vantaggio sulle concorrenti. Il giocatore corrisponde ai parametri imposti dalla nuova società bianconera: giovane, italiano e con ingaggio non molto alto. La cifra chiesta dal Sassuolo è di 30 milioni, ma potrebbe nascere una vera e propria asta per il centrocampista.

Frattesi, è la miglior annata della carriera

Frattesi sta sorprendendo tutti a suon di gol e grandissime prestazioni. Il gioiello del Sassuolo ha siglato già sei reti in 25 presenza in campionato, grandi numeri per il giovani centrocampista visto anche quanto manca al termine della stagione. Questa in corso è sicuramente la miglior stagione della carriera di Davide Frattesi.