Calciomercato Roma, il tesoretto è in difesa | Vale 45 milioni

Calciomercato Roma, Ibanez verso la Premier League

Ormai Ibanez si è preso un posto tra gli inamovibili di José Mourinho. La sua crescita è notevole e di conseguenza cresce notevolmente anche il suo valore di mercato. Stasera Roger non sarà della partita perché squalificato, ma ormai non ha bisogno di altre prove. Infatti già in estate la Premier League si era avvicinata al calciatore, ma era stata ritenuta alta la richiesta del club giallorosso. Adesso invece la clausola di 80 milioni è inarrivabile, ma ovviamente le pretese della Roma, agli interessamenti di Tottenham e Newcastle, non può scendere sotto i 50 milioni. E la convocazione con il Brasile è l’ennesima constatazione della crescita del calciatore.