Fiorentina-Sivasspor, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fiorentina-Sivasspor, la Viola non vuole fermare il suo percorso in Europa

La sfida, valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League, si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze, il 9 marzo 2023, con calcio d’inizio previsto alle ore 21:00. La Fiorentina di Vincenzo Italiano sta disputando un campionato sotto le aspettative ma in Europa le prestazioni della Viola sono state più che convincenti, soprattutto quelle contro il Braga. All’Artemio Franchi la Fiorentina ospiterà la squadra turca del Sivasspor, guidata da Riza Çalimbay, che sulla carta parte da sfavorita, vista anche la posizione in campionato, 14ª.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Sivasspor

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Ranieri; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Saponara. All: Italiano.

Sivasspor (4-3-3): Vural; Paluli, Goutas, Appindangoyé, Ciftci; Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Gradel. All: Çalimbay.

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta sia da Dazn che da Sky, su Sky Go. Il match si potrà seguire anche in chiaro su TV8.