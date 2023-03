Il giovedì del betting, Europa League | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Si parte da Roma per la corsa alla coppa

Alle 18.45 iniziano gli ottavi di finale di Europa League. All’Olimpico si sfidano Roma e Real Sociedad. Mai nessun precedente tra le due squadre, che puntano fortemente alla vittoria finale della competizione. Anche le quote dei bookmakers sono divise, infatti il segno 1 è dato a 2.25, il segno X a 3.1 su Sportbet, e segno 2 a 3.75 su Betfair.

Rimaniamo in Italia, ma a Torino

Alle 21 scende in campo la Juventus, che ospita il Friburgo. Dopo la strabiliante vittoria contro il Nantes, con un Di Maria in forma eccezionale, la Juventus crede fortemente alla vittoria della Coppa, anche perchè potrebbe essere un buon lascia passare per la Champions League del prossimo anno. Il Friburgo è una squadra ostica comunque, che non perde in campionato da 5 parte. Il segno 1 è dato a 1.66 su Sportbet, segno X a 3.8 e segno 2 a 6.