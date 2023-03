Inter, il difensore ancora out | Ci sono due recuperi

Inter, domani Skriniar ancora out

Salvo colpi di scena, Milan Skriniar domani sarà ancora assente. Il difensore di Simone Inzaghi, con l’assenza di domani completa un mese di assenza. Certo l’Inter non lo avrebbe mai rischiato, come riporta il Corriere dello Sport, nella sfida di domani se non fosse stato al 100%, perché all’orizzonte c’è il bivio più importante della stagione: il passaggio ai quarti di Champions League. Per la sfida di domani contro lo Spezia, mister Inzaghi dovrebbe recuperare Dimarco e Correa.