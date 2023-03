Inter impegnata in trasferta, nerazzurri in campo a La Spezia

Le 26esima giornata dei nerazzurri, avversario dell’Inter lo Spezia

Dopo una settimana all’insegna delle coppe, tra Champions League ed Europa League, adesso è tempo di concentrarsi sulle sfide di campionato in programma questo weekend.

L’Inter, che la prossima settimana volerà in Portogallo per la sfida di ritorno di UCL con il Porto valida per l’accesso agli ottavi, in questa 26° giornata affronterà lo Spezia in trasferta, nell’anticipo di venerdì. I liguri continuano a non vincere, e nelle ultime 7 gare di campionato hanno raccolto solo 3 punti, frutto di tre pareggi e quattro sconfitte. Diversa la situazione in casa Inter che, dopo il trauma subito sul campo del Bologna, ha reagito alla grandissima battendo il Lecce a San Siro, proteggendo con le unghie e con i denti il secondo posto in solitaria conquistato. La Lazio, però, sta alle calcagna dei nerazzurri con solo due punti di distacco. A Inzaghi, dunque, l’arduo compito di tener lontana “la sua ex”, cercando di fare risultato a La Spezia. Il sabato, ad aprire le porte del calcio ai suoi amanti, la Serie A riparte con Empoli-Udinese. Entrambe le squadre non arrivano a questa sfida nel loro momento migliore: nessuna delle due ha mai portato a casa una vittoria nelle ultime sei giornate. Il big match della settimana va in scena alle 18: Napoli-Atalanta. La capolista ha perso la sua seconda sfida in campionato solo lo scorso weekend nella gara in esterna contro la Lazio, ma la cosa non sembra disturbare la tranquillità che regna sovrana nelle case dei tifosi partenopei che, ormai, forti dei loro 15 punti sull’Inter, pregustano già il sapore del tricolore cucito sul petto. L’Atalanta, quest’anno, non sembra più essere la squadra tanto temuta e ostica da incontrare come, invece, è stata fino alla scorsa stagione. A prova di ciò, sicuramente, ci sono anche le ultime tre partite nella quale la Dea totalizza un solo punto nel pareggio contro l’Udinese. Il Bologna crolla a Torino, e adesso un’avversaria ancora più tosta lo attende. La Lazio, che in campionato insegue l’Inter, dopo la sorprendente vittoria sul Napoli, perde in Conference League contro l’AZ Alkmaar. Il Lecce, sconfitto dai nerazzurri, ospita il Toro che è reduce, dopo la sconfitta subita nel derby, dalla vittoria sul Bologna. Cremonese-Fiorentina, altra sfida del weekend, vede da una parte una squadra che lotta per la salvezza che, dopo la vittoria sulla Roma, si fa invece battere dal Sassuolo. La viola, che si prepara per la sfida di Conference League contro il Sivasspor, batte meritatamente il Milan nell’ultima di campionato. Il Verona, anche lui in lotta per la permanenza in Serie A e reduce da due sconfitte e un pareggio, è obbligato a fare punti utili contro il Monza, che è tranquillo e sereno al suo 11° posto. La Roma, dopo l’importante vittoria sulla Juve, si prepara per incontrare la Real Sociedad in Europa League, per poi affrontare il Sassuolo nel match casalingo di domenica. Gli emiliani, dietro alla Fiorentina, vincono le ultime due gare contro Lecce e Cremonese. La Juventus, sconfitta dalla Roma, è pronta a rialzarsi nella gara in programma contro una Sampdoria in emergenza, che perde sempre più punti ed è sempre più vicina alla retrocessione. La 26° giornata, infine, si chiude con il posticipo del lunedì tra Milan e Salernitana. Da una parte un Milan sconfitto dalla Fiorentina, ma forte della qualificazione ottenuta in settimana contro il Tottenham agli ottavi di Champions League, dall’altra una squadra che, anch’essa, deve cercare di fare punti per allontanare quella fastidiosa “parte bassa” della classifica da cui, al momento, dista di soli 7 punti.

SPEZIA-INTER: I PRECEDENTI

Sono solo 5, nel totale, gli incontri precedenti tra Inter e Spezia, nella quale contiamo ben 4 vittorie in favore della Beneamata e un pareggio, conclusosi 1-1. Inter, quindi, che contro questa avversaria è sempre andata a segno, mentre i liguri non trovano il gol in ben 2 sfide su 5. L’Inter, fino ad oggi, non ha mai perso contro lo Spezia e noi speriamo di poter continuare su questa linea, ovviamente.

LA SFIDA DI VENERDì: PROBABILI FORMAZIONI

Le due squadre sono già al lavoro per la sfida in programma questo venerdì sera. Mister Semplici, per questa sfida, è costretto a fare i conti con l’assenza di Reca, squalificato insieme a Marchetti. Indisponibili, per lui, anche Zoet, Holm, Bastoni e Moutinho. Dalla sponda Inter, invece, Inzaghi può sorridere: Dimarco è in fase di recupero e dovrebbe essere tra i convocati per la gara. Ancora indisponibili, invece, Skriniar e Correa, nonostante i miglioramenti di entrambi. Romelu Lukaku ormai sembra essersi ripreso la sua maglia da titolare e, infatti, dovrebbe essere favorito a Dzeko.



Spezia (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolau; Bourabia, Ekdal; Verde, Agudelo, Gyasi; Nzola. All.: Semplici

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro. All.: Inzaghi