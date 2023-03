Inter, la carica de El Toro | Le parole di Lautaro Martinez

Guanto di sfida lanciato per la classifica marcatori

Sarà stata indubbiamente la vittoria del mondiale a riportarci nella nostra Serie A un Lautaro Martinez come mai prima d’ora. L’attaccante argentino infatti sta disputando questa seconda parte di stagione ad un livello senza eguali. Segna, fa assist, non si risparmia ma forse cosa più importante, è diventato di fatto punto di riferimento per l’intera squadra. Con la fascia da capitano conquistata a dare ulteriore conferma del suo momento top, è stato lui stesso in una recente intervista rilasciata a TyC Sports, canale sportivo con sede a Buenos Aires. El Toro ha espressamente detto “Sono all’Inter da 5 anni e ho scoperto che il lavoro paga sempre ed è per me un orgoglio essere capitano di questa grande squadra. Posso dire senza dubbio che è il miglior momento da quando sono all’Inter, per continuità e rendimento”. Parole piene di grinta ed entusiasmo, pronte a fargli raggiungere un altro traguardo personale, la vetta della classifica cannonieri. Davanti a lui di sole 5 reti, Osimhen, lanciatissimo col suo Napoli alla conquista dello scudetto. Ma ora si pensa alla prossima gara contro La Spezia. El Toro scalda i motori.