Juventus-Friburgo, probabili formazioni e dove vederla in tv

Juventus-Friburgo, i bianconeri inseguono i quarti

La sfida, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino, il 9 marzo 2023, con calcio d’inizio previsto alle ore 21:00. La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta in campionato contro la Roma, ha bisogno di rialzarsi e per farlo deve vincere questa sera contro il Friburgo di Christian Streich, che sta disputando una Bundesliga stratosferica. Una delle stella delle stelle del club tedesco, ovvero l’italiano Vincenzo Grifo, ritroverà questa sera alcuni suoi compagni di nazionale come Leonardo Bonucci.

Le probabili formazioni di Juventus-Friburgo

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All: Allegri.

Friburgo (3-4-2-1): Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart; Kubler, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Grifo; Holer. All: Streich.

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta sia da Dazn, che da Sky su Sky Go e in streaming su Now TV.