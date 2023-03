Juventus, attenzione a Grifo

Stasera ci sarà la partita di andata degli ottavi di finale di Europa League tra Juventus e Friburgo. Nel club tedesco milita un giocatore della nostra nazionale, Vincenzo Grifo. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, riscalda così il pre partita:

“Se la Juve deve temermi? No, sicuramente no. Ho tanti amici come Leo (Bonucci, ndr), Chiesa, Miretti, Fagioli, Kean. So che giocatori sono, sono bravi, con tanta qualità individuale. Noi dobbiamo essere una squadra unita. Io mi sento abbastanza bene e in forma, spero di farlo vedere“.