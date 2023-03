Juventus, Pogba fuori dalla lista dei convocati: ecco il motivo

Juventus, Pogba fuori per motivi disciplinari

Nella sfida contro il Friburgo tanti saranno i ballottaggi che riempiranno la testa di Allegri, l’unica certezza è che non vedremo Paul Pogba. Il campione francese sarebbe stato messo fuori dai convocati per il match di Europa League, per motivi tutt’altro che muscolari. Il tecnico livornese, a quanto pare, si è infastidito dell’atteggiamento adottato dal numero 10 della Juventus.

Juventus, altro ritardo agli allenamenti

Max Allegri ha escluso Pogba dai convocati. Il centrocampista sembra si sia presentato in ritardo alla seduta giornaliera di allenamenti, e questo al tecnico non è piaciuto. Secondo le norme interne del club, il giocatore è stato punito con la non convocazione. Brutta situazione in casa Juventus.