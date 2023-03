Juventus, Ravanelli: “La Juventus può vincere l’Europa League”

Juventus, per l’ex attaccante bianconero può vincere

In una intervista a Libero, Fabrizio Ravanelli, ha parlato delle possibilità di vincere l’Europa League e del campionato della Juventus:

“La Juventus può vincere l’Europa League. In questa competizione pochissimi club hanno giocatori di alto livello come quelli bianconeri. Direi che la Juve con il Manchester United è la più attrezzata per arrivare in fondo e vincere la coppa”

In campionato la sconfitta di Roma ridimensiona la Vecchia Signora?

“All’Olimpico come atteggiamento e qualità di gioco la Juventus mi è piaciuta. Domenica ai bianconeri è mancato solo il gol, pertanto fossi in Allegri non mi preoccuperei”

Infine uno sguardo al campionato: chi resterà fuori dalla Champions tra le romane e le milanesi?

“Sono convinto che alla Juve verranno restituirti i 15 punti, sarà una lunga battaglia a 5 per 3 posti. Non credo che l’Inter con 3 punti di vantaggio sia favorita. Saranno decisivi gli scontri diretti”.