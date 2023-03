Lazio, clamorose parole di Criscitiello

Il noto giornalista e direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, ha dato questo clamoroso retroscena sul rapporto, poco amichevole, tra Sarri e Tare:

“Tare e Sarri non hanno un buon rapporto, le questioni calcisitche e di campo sono tutte in mano all’allenatore. Tare si occupa del mercato per quello che gli viene messo a disposizione, ma alle richieste di Sarri risponde quasi sempre in maniera negativa, senza accontentare il tecnico”.