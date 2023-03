Lazio, Sarri criticato dai tifosi | Ecco il perché

Lazio, la sconfitta con l’AZ Alkmaar porta critiche per Sarri

La sconfitta in casa per 2-1 contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar è un duro colpo per la Lazio di Sarri che ora è costretta ribaltare il risultato al ritorno. Tuttavia, la partita ha acceso una nuova spia nei tifosi biancocelesti. Infatti, secondo quanto riporta Il Tempo, molti tifosi starebbero criticando la gestione delle seconde linee fatta da Maurizio Sarri. Il tecnico starebbe sottovalutando il valore delle riserve, non impiegandole con la dovuta cadenza.

Sarri, Conference decisiva per determinare gli obiettivi

Per i tifosi biancocelesti il tecnico dovrebbe valutare meglio le secondo linee, tenute fuori anche quando sarebbe giusto utilizzarle. La partita di Conference con l’AZ Alkamaar potrebbe ridefinire nuovamente gli obiettivi stagionali fondamentali per la Lazio e garantire al tecnico una maggiore rotazione.