Maldini: “Ricordiamoci gennaio e ora dove siamo. Ce la giocheremo con tutti”

Sono queste le parole di gioia di Paolo Maldini il giorno dopo il passaggio di turno di Champions ai canali ufficiali rossoneri.

“Non possiamo essere stabilmente tra le prime otto ma ora ce la giochiamo, perché le occasioni quando passano le devi prendere al volo. Dobbiamo ricordarci il mese di gennaio che abbiamo passato, quando avevamo perso un po’ di fiducia, un po’ di distanze, un po’ di concretezza e avevamo preso tanti gol: il fatto di non averne presi in 180 minuti contro il Tottenham e aver giocato partite attente e mature è stata la cosa principale. Averlo fatto a San Siro è stato una grande cosa, ma aver replicato tutto a Londra, in uno stadio importante, ha fatto sì che il livello di maturità si alzasse”.