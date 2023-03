Manchester United-Real Betis, probabili formazioni e dove vederla in tv

Manchester United-Real Betis, i Red Devils cercano il riscatto

La sfida, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, si giocherà all’Old Trafford di Manchester, il 9 marzo 2023, con calcio d’inizio previsto alle ore 21:00. Il Manchester United di Erik ten Hag arriva al match di questa sera dopo la clamorosa sconfitta, contro i rivali eterni del Liverpool, per 7-0, che rimarrà nella storia. I Red Devils hanno da poco conquistato anche la Carabao Cup e quest’oggi si troveranno ad affrontare il Real Betis, che è arrivato primo nel girone della Roma. La squadra di Manuel Pellegrini è quinta in Liga e giocano un bellissimo calcio: per i diavoli rossi sarà una partita molto ostica.

Le probabili formazioni di Manchester United-Real Betis

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Martinez, Varane, Sahw; Casemiro, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho; Weghorst. All: ten Hag

Real Betis (4-3-3): Bravo; Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Rodriguez, Carvalho, Rodri; Luiz Henrique, Willian José, Ruibal. All: Pellegrini

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv sia da Dazn che da Sky, su Sky Sport.