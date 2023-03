Finalmente Maignan, il Milan in buone mani

Troppo tempo fermo ai box, finalmente è tornato ed il Milan è nuovamente in mani sicure. L’apporto di Maignan è di quelli fondamentali. La parata di ieri sera su Kane vale la qualificazione, il portiere si conferma di livello massimo e i rossoneri beneficiano del suo valore aggiunto. Un recupero importante quello del portiere francese, per un finale di stagione che vuole il Milan protagonista in Italia e in Europa.