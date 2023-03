Milan, stimati 71 milioni di incassi

Con il pareggio di ieri sera contro il Tottenham, il Milan è ritornato ai quarti di Champions League dopo 11 anni di assenza. Questo non significa solo ritorno al prestigio europeo, ma, come riporta Sky Sport, questo significa far entrare nelle casse 10 milioni per il passaggio del turno. Ma non è finita qui, gli incassi stimati totali sono di ben 71,4 milioni di euro. Soldi che il club potrà reinvestire in gran parte per il mercato e negli ingaggi.