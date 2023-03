Prima da grande per Tahirovic: il centrocampista giallorosso convocato insieme a due big

Il ct Faruk Hadzibegic ha diramato la lista di giocatori convocati per la doppia sfida di qualificazioni a Euro 2024 contro l’Islanda (23 marzo) e la Slovacchia (26/3). Prima da Grande per Tahirovic così come ci sono Dzeko e Krunic.

Portieri: Sehic (Konyaspor), Vasilj (St. Pauli), Piric (AEK Larnaca).

Difensori: Ahmedhodzic (Sheffield United), Hadzikadunic (Maiorca), Kovacevic (Ferencvaros), Sanincanin (Partizan), Milicevic (AEK Larnaca), Kolasinac (Marsiglia), Dedic (Salisburgo), Gazibegovic (Sturm Graz).

Centrocampisti: Hadziahmetovic (Besiktas), Prcic (Strasburgo), Krunic (Milan), Gojak (Ferencvaros), Cimirot (Standard Liegi), Tahirovic (Roma), Duljevic (Hansa Rostock), Stevanovic (Servette).

Attaccanti: Dzeko (Inter), Demirovic (Augsburg), Prevljak (Eupen), Kodro (MOL Fehervar), Bilbija (Zrinjski Mostar), Mesanovic (Kisvarda).