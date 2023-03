Roma-Real Sociedad, probabili formazioni e dove vederla in tv

Roma-Real Sociedad, i giallorossi in cerca di una vittoria

La sfida, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, il 9 marzo 2023, con calcio d’inizio previsto alle ore 18:45. La Roma di José Mourinho arriva al match odierno dopo la vittoria, sempre in casa, contro gli austriaci del Salisburgo. La Real Sociedad, guidata da Imanol Alguacil, è attualmente quarta in Liga e ha superato il girone di Europa League da prima, lasciandosi alle spalle il Manchester United.

Le probabili formazioni di Roma-Real Sociedad

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All: Mourinho

Real Sociedad (4-1-3-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, D. Rico; Méndez; Zubimendi, Merino, Kubo; Oyarzabal, Sorloth. All: Alguacil

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta sia su Sky che su Dazn. Per gli abbonati Sky, la sfida sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport, mente in diretta streaming su Sky Go e Now TV.