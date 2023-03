Sporting Lisbona-Arsenal, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sporting Lisbona-Arsenal, i Gunners sfidano i lusitani

La sfida, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, si giocherà all’Estádio José Alvalade di Lisbona, il 9 marzo 2023, con calcio d’inizio previsto alle ore 18:45. L’Arsenal di Mikel Arteta, attualmente prima in Premier League, ritrova come avversario lo Sporting Lisbona; l’ultima volta fu nel 2018, sempre in Europa League. I Verde-e-Brancos (verdi e bianchi), guidati da Rúben Amorim, arrivano tra tre vittorie consecutive e avranno sicuramente voglia di continuare il loro percorso in Europa dopo esser usciti da vincitori dallo scontro con il Midtjylland.

Le probabili formazioni di Sporting Lisbona-Arsenal

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; Inácio, Coates, Diomande; Santos, Hide, Ugarte, Esgaio; Goncalves, Chermiti, Edwards. All: Amorim.

Arsenal (4-3-3): Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Magalhaes, Zinchenko; Odegaard, Partey, Vieira; Saka, Trossard, Martinelli. All: Arteta.

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta sia da Dazn che da Sky, su Sky Sport e Sky Sport Football. Il match si potrà seguire anche in diretta streaming su Sky Go e Now TV.