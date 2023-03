Thiago Motta sfida la Lazio: “Non importante se giochino Immobile o Anderson. E su Arnautovic..”

Queste le parole di Thiago Motta in conferenza stampa in vista della sfida di sabato contro la Lazio di Sarri: “La sconfitta con il Torino non può far cambiare tutto, bisogna guardare e analizzare tutto con lucidità. Noi guardiamo al prossimo impegno contro la Lazio. Stiamo lavorando per metter in campo la migliore squadra possibile. Immobile o Felipe Anderson, sono giocatori diversi ma di altissimo livello: uno attacca la profondità, mentre l’altro dà più una mano al gioco. Il primo gol contro l’AZ ad esempio è stato un bel recupero di Anderson. La Lazio ha giocatori di valore. Noi proveremo a raggiungere il nostro obiettivo”.

Poi su Arnautovic: “Preferisco parlare di un merito degli altri che un demerito di un giocatore. Arna lo stiamo aspettando. Sicuramente avrà il suo momento. Dai leader della squadra mi aspetto sempre qualcosa in più. Parlo di Arna, ma anche di Medel, De Silvestri o Soumaoro”.

Poi su Orsolini: “Orsolini purtroppo non sta bene al momento. Ha un fastidio che lo sta condizionando da un po’. Non si sta allenando al massimo, valuterò nelle prossime ore”.