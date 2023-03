Cagliari-Ascoli, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Anticipo di Serie B tra Cagliari ed Ascoli

Il Cagliari vuole tornare alla vittoria, tre punti fondamentali per la squadra di Ranieri per continuare a sperare in un piazzamento Playoff. Ranieri deve rinunciare a Rog, Pavoletti, Viola, Kourfalidis e Ciocci, mentre Breda non avrà lo squalificato Falasco e gli infortunati Gnahorè, Ciciretti, Proia e Bellusci. L’Ascoli è reduce dalla sconfitta interna contro il Bari.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-4-1-1): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Dossena, Obert; Nandez, Deiola, Makoumbou, Luvumbo; Mancosu; Lapadula. A disposizione: Aresti, Lolic, Altare, Capradossi, Di Pardo, Barreca, Lella, Azzi, Millico, Falco, Prelec. Allenatore Ranieri

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati, Botteghin, Simic, Giovane; Collocolo, Buchel, Caligara; Falzerano; Forte, Gondo. A disposizione: Guarna, Bolletta, Tavcar, Adjapong, Giordano, Quaranta, Eramo, Sidibe, Marsura, Dionisi, Lungoyi, Mendes. Allenatore: Breda

Arbitro: Gianpiero Miele della sezione di Nola

DOVE VEDERLA IN TV

Cagliari – Ascoli verrá trasmessA in diretta tv su Sky Sport Calcio. Sarà possibile vedere il match in diretta streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.