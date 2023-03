Calciomercato, Conte si fa sentire: Tottenham avvisato

Calciomercato, Antonio Conte fa chiarezza

L’attuale tecnico degli Spurs, Antonio Conte, fa chiarezza sul suo futuro, dopo la brutta uscita dalla Champions League. La voglia di tornare in Italia l’ha manifestata più volte, e la sconfitta contro il Milan, potrebbe aver segnato il futuro del tecnico italiano. Prima del match contro il Nottingham Forest ed ha parlato del suo futuro.

Calciomercato, Conte: “Non sono così stupido da uccidermi”

Ecco le parole dell’allenatore del Tottenham: “Il club sa molto bene qual è la mia situazione e quali sono i miei pensieri. Se devo diventare la persona da prendere come bersaglio… No, non sono questa persona. Servono tempo e pazienza, ho capito che la pazienza è finita per i tifosi, per l’ambiente e vedremo cosa accadrà in futuro. Non sono così stupido da uccidermi. Se mi chiedete se sono pronto a morire per questo club dico sì, fino alla fine, ma non sono così stupido da uccidermi. Con il club ho firmato un contratto strano da un anno e mezzo, di solito si firma per 3 anni, ma penso sia stato per la società e per me per vedere la situazione. Il club doveva capire le mie capacità da allenatore, la mia personalità e per me è stato lo stesso, per capire se eravamo sulla stessa linea. Ora dopo un anno e mezzo il club mi conosce, io conosco loro e la situazione è chiara. Finiremo la stagione e si vedrà, sanno molto bene i miei pensieri. Fino alla fine della stagione sono pronto a morire per gli Spurs, in questo momento la cosa più importante è concentrarci sul campionato. Sapete il mio desiderio, aspiriamo ad essere competitivi per lottare per vincere. Lo ripeto a lungo”.