Calciomercato Inter, Conte ha già definito il suo futuro | I nerazzurri e la Juventus sperano

Calciomercato Inter, Conte (ri)vuole l’Italia

Antonio Conte vuole tornare in Italia. Sarebbe questa la decisione presa in queste settimane dall’allenatore pugliese, che secondo quanto svelato da La Gazzetta dello Sport avrebbe già delineato il suo futuro viste anche le tante offerte. “L’allenatore la decisione in cuor suo l’ha già presa. L’operazione alla cistifellea ha accentuato la voglia di rientrare in Italia. Ma al di là del desiderio legittimo di riavvicinarsi a moglie e figlia, che sono rimaste a Torino, Conte non è soddisfatto del rapporto con il club. Vuole una squadra che lo aiuti a vincere e ha capito che con gli Speroni la strada per riuscirci è troppo complicata”.

“Così già ci si interroga su quale potrebbe essere il futuro dell’ex juventino e interista. Proprio Juve e Inter sono le squadre a cui viene accostato. A Londra si parla di un ritorno in nerazzurro. A Torino lo rivorrebbero soprattutto i tifosi. Ma i bianconeri, come del resto i nerazzurri, devono adeguare il mercato alle difficoltà di bilancio. Per tornare in Italia Conte dovrebbe fare un passo indietro. Altrimenti sarà necessario allargare i confini. In Europa è facile prevedere un giro frenetico di panchine”.