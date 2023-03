Calciomercato Inter, la panchina di Inzaghi traballa | C’è il nome del sostituto

L’indizio che darebbe adito a questa ipotesi

La recente vittoria interista ai danni del Lecce, ha portato un’importantissima iniezione di fiducia e positività nell’intero ambiente neroazzurro. Ora si guarda alla gara contro La Spezia con una grandissima voglia di fare e di continuare questo cammino sicuramente positivo. Sebbene però per Inzaghi le recenti vittorie hanno in un certo senso messo a tacere le critiche, il suo futuro sulla panchina dell‘Inter non è del tutto scontato. Su ciò la società ancora non ha preso alcuna decisione e ne ne ha parlato col diretto interessato. Si potrebbe continuare insieme è vero, ma il continuo malcontento che va e viene fa pensare anche ad un desiderio di ripartenza con nuovi interpreti di maggior spessore. L’indizio però che più di tutti fa pensare proprio a questo cambio, è dato dai bookmakers. L’esonero di Inzaghi infatti ad oggi è quotato intorno a 7.50, ben più basso rispetto a quella circolato nelle ultime settimane.

Calciomercato Inter, i nomi più papabili per il dopo Inzaghi

Se tale indizio diventasse prova di un esonero vero e proprio, allora l’Inter si ritroverebbe a ripartire con facce nuove. Le voci più insistenti vorrebbero far risedere sulla panchina o Conte o Mourinho, due allenatori che non hanno certamente bisogno di presentazioni. Eppure però dati alla mano, gli obiettivi raggiunti da mister Inzaghi dovrebbero metterlo al sicuro da situazioni critiche. Con una Supercoppa Italiana vinta e una cammino di Champions e Coppa Italia ancora in ballo, il tecnico nerazzurro almeno per il momento dovrebbe dormire sogni tranquilli. E’ vero lo scudetto è ormai fuori portata ma con una Napoli così anche una squadra di 22 fenomeni avrebbe filo da torcere. Decisione rimandata a fine stagione quindi con Marotta che solo allora deciderà il da farsi.