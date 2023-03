Calciomercato Inter, un italo-argentino per sostituire Correa

Calciomercato Inter, Mateo Retegui per l’attacco

L’Inter per rinnovare il parco attaccanti, sopratutto vista la scontata partenza di Correa, avrebbe puntato un calciatore che gioca nel Tigre. Mateo Retegui, oltre ad essere finito nelle orbite di Mancini avendo il passaporto italiano anche, è finito fortemente nei piani di Marotta per l’Inter. Infatti il calciatore sta stupendo tutti in Argentina: sei gol in altrettante partite fino ad ora, capocannoniere lo scorso anno con il Tigre. Insomma un attaccante da tenere d’occhio con il contratto in scadenza a dicembre 2024 ma che l’Inter si vorrà portare a casa già in estate, sfruttando dei canali preferenziali con l’Argentina.