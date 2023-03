Calciomercato Lazio, l’ex Palermo pronto a tornare in Italia: Tare prepara l’offerta

Calciomercato Lazio, i biancocelesti fanno sul serio

Visti i continui problemi legati a Ciro Immobile, in casa Lazio si continua a cercare il sostituto dell’attaccante napoletano che potrebbe arrivare dal mercato come regalo a Sarri per la prossima stagione.

Tare starebbe lavorando infatti alla pista che porta a Roland Sallai, seconda punta del Friburgo che piace a mezza Europa anche se su di lui c’è fortemente il Siviglia di Monchi pronto a fare follie per il calciatore. Il calciatore ex Palermo però vorrebbe rientrare in Italia e la Lazio potrebbe sfruttare proprio questa sua voglia di rivalsa.