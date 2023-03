Calciomercato Lazio, pressing sull’attaccante del Real Madrid | Occhio alla concorrenza

Calciomercato Lazio, Mariano Diaz come vice Immobile

La Lazio ha un problema, un grande problema: quello del vice Immobile. Lo si sta vedendo soprattutto quest’anno con i vari infortuni di Immobile, che non c’è una alternativa di vero spessore. Ecco perché Lotito e Tare si stanno muovendo in vista della prossima stagione. L’obbiettivo arriva dal Real Madrid ed è Mariano Diaz, attaccante in scadenza di contratto a giugno. Per via del fatto che andrà via a parametro zero, ci sarà da battere la concorrenza per Tare che , come riporta Il Tempo, ha accelerato le trattative nelle ultime settimane per cercare di battere la concorrenza di Atalanta e Torino.