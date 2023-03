Calciomercato Lazio, Sallai allo scoperto: “So dell’interessamento della Lazio”

Calciomercato Lazio, Sallai scherza sul suo futuro

Roland Sallai resta l’obiettivo principale di Tare per rinforzare l’attacco. Ciro Immobile comincia a tirar fuori qualche magagna, così Sarri chiede fortemente un aiuto sul mercato. Il ds biancoceleste ha individuato in lui il sostituto perfetto del bomber napoletano. Attualmente al Friburgo, Sallai, si lascia scappare qualche parola riguardo il suo futuro.

Lazio, Sallai: “Vedremo cosa accadrà in estate“

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Sallai ha ammesso di essere a conoscenza dell’interessamento della Lazio: “Sono contento ci siano squadre interessate a me, ancor di più se sono italiane perché ho un bellissimo ricordo della mia esperienza col Palermo. So dell’interessamento della Lazio, ma è presto per parlare di futuro. Vedremo cosa accadrà in estate. Ora voglio concentrarmi sul Friburgo. Solo la Premier è superiore a Bundesliga e Serie A. La Liga per me da quando se ne sono andati Messi e Ronaldo è un po’ calata. Vorrei giocare in un top club di un campionato quotato. Qualche parola d’italiano la so ancora. Chissà, magari avrò bisogno di studiare nuovamente la lingua. Se fosse così la imparerei in fretta, avendo già qualche nozione”.