Calciomercato Milan, Maldini punta l’attaccante inglese: ecco il piano

Calciomercato Milan, manovre in attacco per i rossoneri

Il Milan si muove sul mercato in cerca di rinforzi nel reparto d’attacco: l’età di Ibrahimovic e Giroud, unita alle condizioni precarie di Origi costringono Maldini e Massara a visionare diversi profili di attaccanti che possano aumentare le scelte per Pioli.

Mercato Milan, Maldini punta Balogun del Reims

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara avrebbero messo sul proprio taccuino Folarin Balogun, centravanti inglese (con cittadinanza nigeriana), classe 2001, che quest’anno si sta mettendo in luce con il Reims in Ligue 1 ma che è di proprietà dell’Arsenal. Folarin Balogun potrebbe essere una buona alternativa a Olivier Giroud che non potrà certamente più sostenere da solo tutto il peso dell’attacco rossonero. A oggi la valutazione è comunque elevata e si attesta attorno ai 20/25 milioni di euro.