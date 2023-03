Calciomercato Roma, un big rischia di partire: si pensa al sostituto

Calciomercato Roma, la società pensa al futuro

Nonostante gli ultimi risultati positivi non si finisce mai di parlare di un possibile addio a fine stagione di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese ha ricevuto più volte, in questo anno, proposte di lavoro da Brasile e Portogallo per diventare ct, ma rifiutando per rimanere alla Roma. Ora le cose sembrano cambiate, a quanto pare, a chiamarlo questa volta c’è ancora la Premier, ed in caso di vittoria di un altro trofeo potrebbe decidere di lasciare la Roma da vincitore. Pinto ha il compito di sostituire il tecnico lusitano, con un nome di valore, con il quale i contatti sono già stati avviati.

Roma, si lavora per avere Conte

Conte ha nostalgia dell’Italia ed al momento la squadra interessata ad averlo, sarebbe proprio la Roma. Mossa vantaggiosa dei giallorossi considerando anche il decreto crescita, e chissà che ha giugno non potremmo vedere un clamoroso scambio. I Friedkin fanno sul serio per Antonio Conte.