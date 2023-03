Cassano duro con Leao: “Non è un campione. 7 milioni una follia”

Cassano: “Leao fa ancora fatica”

Cassano non si smentisce mai. L’ex calciatore nel solito appuntamento della Bobo TV ha parlato del Milan e di Rafael Leao, attaccando le sue prestazioni. Queste le sue parole: “Purtroppo io continuo a dirlo, in queste partite la differenza la fanno giocatori come Kakà, Rui Costa, Shevchenko, Crespo. Leao in Italia ha fatto quattro mesi e sta facendo fatica, in Italia: immaginate in Coppa dei Campioni, non te la fanno mai prendere perché lì sono degli animali come te. Qualitativamente lui deve giocare solo largo a sinistra, dove deve riuscire a vedere il giocatore e giocare uno contro uno e se la butta avanti. Se tu però incontri un giocatore di grande fisicità e corsa, lui fa fatica: non ha la qualità immensa o l’idea del campione per poter fare l’uno due, per poter giocare spalle alla porta, giocare tra le linee, imbucarti. In queste partite qua fa una grande fatica”.