Il venerdì del betting, Serie A e Ligue1 | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Si riparte con la Serie A

Alle 20.45 inizia il 26° turno di Serie A con la sfida tra Spezia e Inter. I padroni di casa arrivano da due pareggi consecutivi contro Veroa e Udinese; ospiti che dopo la sconfitta di Bologna si sono rialzati e hanno battuto agevolmente il Lecce e cercano di avvicinarsi nel migliore dei modi alla partita di Champions League contro il Porto. I bookmakers vedono favorito il segno 2 a quota 1.48 su Sportbet, segno X a 4.75 e segno 1 a 8 su Betfair.

Si vola in Ligue1

Anche in Ligue1 stasera abbiamo il primo anticipo, la partita tra Lille e Lione. Padroni di casa che arrivano dal buon pareggio in casa del Lens e che lottano per aggiudicarsi un posto in Europa per la prossima stagione; ospiti invece che cercano di risollevare una stagione completamente anonima, attualmente al 10° posto. I bookmakers vedono leggermente favorito il segno 1 a 1.98 su Sportbet, segno X a 3.70 e segno 2 a 3.9 su Sportbet.