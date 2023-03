Inter, cambi in vista dello Spezia | Handanovic in campo?

Inter, De Vrij dal 1′ minuto

Simone Inzaghi proverà a fare qualche cambio in vista della partita di questa sera contro lo Spezia, anch per far rifiatare qualcuno che dovrà dare il 100% in Champions League contro il Port. Partendo dalla porta, Handanovic dovrebbe difendere i pali neroazzurri. Secondo Tuttosport, De Vrij dovrebbe essere titolare e prendere il posto di uno tra Acerbi e Bastoni, mentre a centrocampo nuovamente titolare Brozovic con Barrella e uno tra Mkhitaryan e Calhanoglu. Dumfries e Gosens pronti a spingere sulle fasce.