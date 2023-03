Inter, Inzaghi si affida alla LuLa: riposo per Calhanoglu

Inter, Calhanoglu verso la panchina

La sfida di domani tra Spezia ed Inter aprirà la 26esima giornata di Serie A. I nerazzurri vogliono trovare la seconda vittoria consecutiva e Simone Inzaghi ha pronte alcune novità in vista della gara coi liguri. In virtù di ciò, il tecnico nerazzurro starebbe pensando di far rifiatare Calhanoglu, dando spazio a Marcelo Brozovic, che ritroverebbe la titolarità dopo esser partito in panchina con il Lecce.

Inter, torna la LuLa

L’altra novità che Inzaghi potrebbe presentare è la titolarità di Romelu Lukaku, il quale probabilmente affiancherà Lautaro Martinez nel duo d’attacco nerazzurro. Il belga, anche se nelle ultime partite ha dimostrato ampi margini di ripresa, è ancora alla ricerca della sua condizione migliore. Per quanto riguarda la difesa Inzaghi proporrà una difesa a 3 composta Darmian, Acerbi e Bastoni, con De Vrij al momento indietro per una maglia da titolare. Sulle fasce ci saranno Dumfries e Gosens (solo panchina per il recuperato Dimarco).