Juventus, “C’è un Angel per la vecchia signora”

Juventus, Di Maria fa brillare gli occhi a tutti

Di Maria si è ufficialmente caricato sulle spalle la Juventus, e la vuole trascinare più a lungo possibile verso un successo europeo che manca dal lontano 1996 ormai. Anche ieri sera ha dimostrato personalità e voglia di fare, e soprattutto ha segnato il gol che porta in vantaggio la Juve nella doppia sfida con il Friburgo. Dopo ieri sera tutti , ancora più di prima, esaltano il calciatore argentino. Tutti i giornali italiani metto in prima pagina lui, dal titolo del QS “C’è un Angel per la Signora”, al “Angel vola” della Gazzetta dello Sport fino ad arrivare al “A volo d’Angel” del Tuttosport. Insomma chi ama il calcio oggi, e non solo, non può che amare questo Di Maria.