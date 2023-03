Juventus, il serbo ancora a bocca asciutta

Mister Allegri a difesa del ragazzo

Gli occhi erano tutti puntati su di lui. Ci si aspettava una prestazione di altissimo livello ma purtroppo i fatti hanno deluso le aspettative. Nella gara di ieri sera andata in scena allo Juventus Stadium, proprio tra la Juve e il Friburgo, Dusan Vlahovic ha nuovamente deluso. E con questo il numero delle partite nelle quali l’attaccante serbo non riesce ad andare a segno, sale a 6. Un dramma. Un vero dramma per chi di mestiere fa la punta e che quindi vive spingendo in rete dei palloni. Aumenta la delusione da parte dei tifosi così come aumenta la frustrazione per Vlahovic stesso. Fortunatamente per lui però a rassicurarlo ci pensa il mister stesso. Allegri infatti ha ribadito la necessità di portare ancora pazienza e che una volta sbloccato il 9 juventino tornerà a fare quello per il quale è nato, cioè segnare.

Juventus, intanto il solito Di Maria trascina la squadra

Se però da una parte c’è stata la delusione Vlahovic, dall’altra c’è stata la delizia Angel Di Maria. Anche stavolta l’argentino ha letteralmente preso per mano la squadra conducendola alla vittoria. In un momento dove anche le colonne dello spogliatoio stanno subendo le conseguenze psicologiche delle inchieste finanziarie e i pesanti 15 punti di penalizzazione, una luce in fondo al tunnel è di vitale importanza. E l’argentino proprio questo sta facendo, arrivando anche a sacrificarsi in fase difensiva, cosa questa che qualche tempo fa gli veniva criticata. I bianconeri sanno sempre più a chi far riferimento in momenti di difficoltà.