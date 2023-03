Juventus, si ferma il difensore: gli aggiornamenti

Juventus, Alex Sandro di nuovo ai box

Non finisce più l’incubo per Alex Sandro: è durata soltanto 23 minuti la partita del brasiliano contro il Friburgo, partita valida per gli ottavi di Europa League. Il terzino ha accusato alcuni dolori fisici e ha dovuto lasciare il suo posto in campo a Leonardo Bonucci. Il brasiliano era stato recuperato in extremis in seguito all’infortunio subito durante la partita contro la Roma. Aver affrettato il suo rientro ha portato effetti negativi.

Juventus, esami per Alex Sandro

Domani Alex Sandro si sottoporrà ad alcuni esami, ma con ogni probabilità non ci sarà con la Sampdoria. Inoltre, con molta probabilità salterà il ritorno di giovedì prossimo in Germania e anche la trasferta con l’Inter del 19 marzo. Il brasiliano potrebbe rivedersi dopo la sosta: tra qualche ora avremo il verdetto definitivo.