Lazio, Lotito deluso | Vuole un segnale di ripresa

Lazio, delusione dopo la partita contro l’AZ

Claudio Lotito è rimasto molto deluso dalla prestazione contro l’AZ Alkmaar di martedì sera. Non aveva parlato alla squadra, ma nel briefing con Sarri ha manifestato tutto il suo disappunto nel perdere una partita. Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito vorrebbe arrivare più in fondo possibile nella Conference League, ma per farlo servirà un’impresa giovedì in Olanda. Adesso il presidente biancoceleste chiede questo, una settimana di fuoco: vittoria con il Bologna, passaggio del turno in Conference League e poi testa al derby.