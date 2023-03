Lazzari: “Lazio, non possiamo più sbagliare. Bologna ostacolo importante”

Lazzari: “Contro il Bologna tre punti decisivi”

Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel in vista della sfida contro il Bologna di domani sera: “Sappiamo che è una partita veramente difficile, contro una squadra che ha un rendimento importante negli ultimi mesi. Il Bologna in casa ha battuto l’Inter, dovremo essere pronti mentalmente e fisicamente per non fare una brutta figura”.

Cosa vi ha lasciato la partita contro il Napoli?

“Abbiamo battuto la capolista e la gara ci ha lasciato qualcosa di positiva. La classifica è corta in zona Champions, non possiamo sbagliare la partita di domani, sarebbero tre punti fondamentali”.

Cosa è cambiato nell’ultimo periodo?

“Siamo più compatti, ma è vero che ultimamente stiamo segnando meno. Martedì abbiamo creato 5-6 palle gol ma ci sono momenti in cui sei meno lucido sotto porta. L’importante comunque è creare, poi ci sbloccheremo. Dobbiamo lavorare a testa bassa e mettere impegno, poi i risultati arriveranno”.

In Europa se non segni la paghi di più?

“Martedì l’AZ ha fatto tre tiri e due gol, noi abbiamo creato tanto ma ne abbiamo fatto solo uno. Le gare in Europa sono diverse, se non sei al top non è mai facile. Ora dobbiamo buttarci sul campionato, dobbiamo prepararci bene per la gara contro il Bologna”.

Quanto sarà importante la sfida del Dall’Ara?

“Abbiamo giocato poco tempo fa in coppa Italia contro il Bologna, concedono poco e si chiudono bene, venendoci a prendere uomo contro uomo. Dovremo essere rapidi con la palla, loro sono cresciuti tanto negli ultimi mesi. Sarà un ostacolo importante ma noi daremo il massimo per raggiungere il nostro obiettivo”.