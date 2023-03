Lille-Lione, le ultimissime formazioni

Lacazette out contro il Lille

Lille-Lione, Lacazette in forte dubbio

In casa il Lille sbaglia raramente e stavolta dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta contro un Lione discontinuo e alle prese con numerose assenze, distribuite un po’ in tutti i reparti: in dubbio anche lo stesso Lacazette.

Lille-Lione, le probabili formazioni

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Weah, Fonte, Djalo, Gudmundsson; André, André Gomes; Cabella, Angel Gomes, Bamba; David.

LIONE (4-3-1-2): Riou; Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico; Caqueret, Tolisso, Lepenant; Cherki; Sarr, Lacazette.