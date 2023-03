Milan, Bruno Longhi esalta i rossoneri: “Primo tempo perfetto”

In una intervista per MilanNews.it, Bruno Longhi si è espresso sulla prestazione del Milan contro il Tottenham

Milan, Bruno Longhi: “Il Milan nel primo tempo è stato perfetto, non ha dato modo al Tottenham di fare alcuna giocata pericolosa“

In un’intervista rilasciata per MilanNews.it Bruno Longhi si è soffermato sulla prestazione del Milan contro il Tottenham. Conduttore della rubrica Buon calcio a tutti su Radio 105, il giornalista ha esaltato la prestazione dei rossoneri: “Bisogna partire da un presupposto: il Milan aveva due carte da giocarsi. Una il gol di vantaggio, che lo ha messo nella condizione di giocare una partita che giochereste se ripartissi dallo 0-0. Secondo: nel Milan si era detto peste e corna dalla partita di Firenze, ma che lo stesso Tottenham non stesse attraversando un periodo d’oro è indubbio“.

Milan, primo tempo superlativo

Longhi ha poi messo in evidenza come il primo tempo del Milan sia stato perfetto poiché non ha dato modo al Tottenham di fare alcuna giocata pericolosa. Per il giornalista i rossoneri hanno dominato, tatticamente parlando, il primo tempo, in virtù del fatto che gli inglesi non hanno mai insidiato Maignan.