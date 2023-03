Milan, l’ex difensore attacca Leao: “Che delusione in Champions League”

Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Sky

Sebbene il Milan con la vittoria ai danni del Tottenham , avesse conquistato il matematico passaggio ai quarti di finale, c’è un ex rossonero che non le manda a dire ed esprime tutto il suo disappunto nei confronti di Rafael Leao. Stiamo parlando di Alessandro Billy Costacurta, ex colonna milanista e della nazionale italiana. Attaccati gli scarpini al chiodo dopo una gloriosa carriera che lo ha portato a vincere praticamente tutto, oggi Billy è un opinionista fisso per il canale Sky Sport.

E proprio in veste del ruolo che ricopre, si è lasciato andare a delle dichiarazioni piuttosto forti nei confronti dell’attaccante portoghese. Queste le sue parole: “Peggiore in campo, l’uomo in meno fino all’ottantaduesimo. E’ stata la grande delusione della serata. Credo debba essere determinante. Abbiamo avuto campioni che facevano valere il titolo dei campioni, e questa sera ha dimostrato di non essere chiamato campione”. Parole al veleno dunque nonostante le indiscusse qualità di Leao e la vittoria del campionato nella recente stagione. Forse ancora poco è vero, ma va comunque fatto presente che il numero 17 rossonero ha 23 anni, di conseguenza il tempo per diventare un grande campione è tutto dalla sua parte. Inoltre con la firma per il rinnovo ormai prossima, le possibilità di scrivere grandi pagine con la squadra milanese, sono molto alte. Forse una critica del genere darà una scossa al portoghese e magari tutte queste voci verranno messe a tacere una volta per tutte.