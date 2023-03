Spezia-Inter, le ultimissime sulle formazioni

Spezia-Inter, Inzaghi si affida alla LuLa

Match importantissimo quello di stasera tra Spezia ed Inter, dove i nerazzurri sono chiamati a fare risultato per non farsi raggiungere dalle inseguitrici. Inzaghi si affida alla LuLa dal primo minuto, facendo riposare Dzeko. Il nuovo Spezia di Semplici studia la mossa giusta per incartare la partita al tecnico piacentino.

Spezia-Inter, le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Ekdal, Bourabia, Agudelo; Gyasi, Nzola, Shomurodov. All. Semplici.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi.