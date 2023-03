Spezia Inter, risultato, tabellino e highlights del match

Lo Spezia batte l’Inter 2-1 nell’anticipo della 26/a giornata di serie A. Al Picco, i nerazzurri sempre in attacco hanno varie occasioni di andare in vantaggio nel primo tempo, ma tra errori e le parate di Dragowski, su tutte quella sul rigore tirato da Lautaro concesso per fallo di Caldara su D’Ambrosio, non concretizzano. Nella ripresa, in una delle rare azioni offensive, i liguri vanno in vantaggio con Maldini e nel finale due rigori, trasformati con freddezza prima da Lukaku e poi da Nzola, fissano il risultato.

L’Inter resta a 50 punti esponendosi alla rimonta delle romane e del Milan. Lo Spezia va a 24, per ora a +6 sul Verona penultimo.

SPEZIA (4-2-3-1): 69 Dragowski; 27 Amian, 4 Ampadu, 29 Caldara, 43 Nikolaou; 6 Bourabia, 77 Zurkowski (1′ st Ekdal); 33 Agudelo (21′ st Kovalenko), 14 Shomurodov (1′ st Maldini, 44′ st Wisniewski), 11 Gyasi; 18 Nzola.A disp.: 1 Zoet, 40 Zovko, 7 Sala, 8 Ekdal, 10 Verde, 19 Krollis, 21 Ferrer, 24 Kovalenko, 25 Esposito, 30 Maldini, 55 Wisniewski, 65 Giorgeschi, 72 Cipot. All. Semplici.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio (20′ st Dumfries), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian (35′ st Carboni), 23 Barella (20′ st Calhanoglu), 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan (20′ st Dzeko), 8 Gosens (20′ st Dimarco); 90 Lukaku, 10 Lautaro. A disp.: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco, 45 Carboni, 46 Zanotti. All. Inzaghi.

Reti: 9′ st Maldini, 38′ st Lukaku (rig.). 41′ st Nzola (rig.)

Recupero: 2′ pt, 6′ st

Ammoniti: Gyasi, Caldara, Nikolaou

SPEZIA INTER HIGHLIGHTS