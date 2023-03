Ufficiale, confermate le due giornate a Mourinho: l’allenatore giallorosso salterà il derby

Niente da fare per lo Special One

Era nell’aria dopo il rinvio della sentenza per la squalifica rimediata a Cremona, Josè Mourinho salterà quindi la partita contro il Sassuolo e quella del derby contro la Lazio di Sarri. E’ arrivata in questi minuti la risposta definitiva dopo che Corte federale d’appello si era riunita quest’oggi dove era presente anche Mourinho.

Questo il comunicato ufficiale: “Nell’udienza fissata il 10 marzo 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 202/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S. Roma S.r.l. e dal Sig. Josè Dos Santos Mourinho in data 03.03.2023 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 10.000,00 inflitta al Sig. Josè Dos Santos Mourinho in relazione alla gara Cremonese/Roma del 28.02.2023; uditi l’ Avv. Antonio Conte, il General Counsel Lorenzo Vitali nonché il sig. Josè Dos Santos Mourinho; sentiti l’arbitro, l’assistente n.1, l’assistente n.2 e il IV ufficiale; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO: Respinge il reclamo in epigrafe”.