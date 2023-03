Bologna-Lazio, le ultimissime sulle formazioni

Bologna-Lazio, Sarri scuote i suoi

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, si trova a dover scuotere i suoi, in vista della partita contro il Bologna. I biancocelesti arrivano da una brutta sconfitta in Europa, e dovrà rimettersi subito in piedi, per non perdere terreno in campionato. La squadra di Motta potrebbe evitare la sconfitta, approfittando delle fatiche europee della Lazio.

Bologna-Lazio, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Sosa, Cambiaso; Medel, Schouten; Aebischer, Ferguson, Soriano; Zirkzee.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.